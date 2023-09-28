Трамп назвал генерала Милли "изменником" и заявил, что тот "заслуживает казни". Милли обещает защитить свою семью

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли в "измене" и заявил, что тот "заслуживает казни", ведь якобы общался с Китаем за его спиной. Генерал заявил, что "примет меры" для обеспечения безопасности своей семьи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Трамп обвинил Милли в том, что тот якобы общался с Китаем за его спиной.

В своей социальной сети Truth Social 45 экс-глава Белого дома также раскритиковал роль генерала в выводе американских войск из Афганистана.

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"На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мыслях президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в прошлые времена наказанием была бы смерть. Результатом этого предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Трамп.

По словам Милли, он солдат и готов умереть за конституцию США.

Также он заявил, что "примет соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи".

"Поэтому я не буду комментировать эти вещи напрямую. Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отвернусь от этой Конституции", - сказал военачальник.

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Также Милли подчеркнул, что в его звонках в Китай нет было ничего неуместного или неверного.