Трамп назвал генерала Милли "изменником" и заявил, что тот "заслуживает казни". Милли обещает защитить свою семью
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Трамп обвинил Милли в том, что тот якобы общался с Китаем за его спиной.
В своей социальной сети Truth Social 45 экс-глава Белого дома также раскритиковал роль генерала в выводе американских войск из Афганистана.
"На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мыслях президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в прошлые времена наказанием была бы смерть. Результатом этого предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Трамп.
По словам Милли, он солдат и готов умереть за конституцию США.
Также он заявил, что "примет соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи".
"Поэтому я не буду комментировать эти вещи напрямую. Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отвернусь от этой Конституции", - сказал военачальник.
Также Милли подчеркнул, что в его звонках в Китай нет было ничего неуместного или неверного.