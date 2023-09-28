Украину ждет послевоенная, экономическая, финансовая и социальная депрессии, - эксперты

В Украине наметился серьезный демографический кризис, усугубляющийся бездействием официальных властей - все это дает основания для негативного прогноза послевоенного развития страны.

Об этом заявили бывший министр социальной политики Павел Розенко и экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ.

По словам Павла Розенко, с начала войны из Украины уехали миллионы украинцев, что в масштабах страны стало очень серьезной проблемой.

"У нас демографический кризис, связанный с низкой рождаемостью и высокой смертностью. Во-вторых, мы имеем падение рождаемости. Это факт и это означает, что демографическая яма у нас достаточно большая. И это вопрос не только послевоенного развития Украины. Это та яма, которая будет догонять всех нас, наше государство на длинной дистанции – 15, 20, 25, 30 лет и дальше", - подчеркнул он.

Все это, отмечает собеседник, представляет огромную национальную опасность для Украины. Ситуация усугубляется тем фактом, что власти не уделяют проблеме оттока населения достаточного внимания, давая при этом пустые обещания и надежды.

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"Когда нам говорят о том, что вот война закончится, и сразу сюда миллионы, миллиарды инвестиций пойдут, что сюда придут иностранные инвесторы и будет классно работать. Мне кажется, если все будет продолжаться так, как сейчас идет, подразумевается, с точки зрения отношения власти к этой ситуации, то нас ждет серьезная послевоенная депрессия, экономическая, финансовая и социальная депрессии", - пояснил он.

По мнению Розенко, власть живет в своем "радужном мире" вместо того, чтобы уже сейчас заняться вопросом возвращения уехавших людей. В то же время резкое старение населения, отток трудоспособных граждан и появление большого количества инвалидов из-за войны ляжет тяжелым бременем на бюджет страны, обращает внимание собеседник.

Похожего мнения придерживается и Борис Кушнирук. Эксперт отмечает, что с началом массового оттока населения Украина столкнулась с очень серьезным вызовом – демографическим.

"Я думаю, что демографическая катастрофа – это главная катастрофа, которую мы наблюдаем. Не разрушение. Все это восстанавливается, а демографию мы восстановить не сможем ни при каких обстоятельствах. И это проблема", - подчеркнул он.

Кроме того, Украина столкнулась с проблемой старения нации, обращает внимание Кушнирук.

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"Это совокупность факторов, которые говорят о том, что у нас рождаемость падает, соответственно, средняя продолжительность жизни уменьшается. Людей молодого возраста все меньше, идет, безусловно, старение нации. И дальше ситуация еще будет ухудшаться, к сожалению", - уверен он.

Экономист настаивает: демографический кризис неизбежно повлияет на экономику Украины.

"Чем меньше население страны, тем меньше у нее возможностей для роста ВВП. Это объективная реальность. Если мы хотим обеспечить устойчивый рост без роста численности населения, причем не старого населения, а трудоспособного возраста, без этого ничего не будет", - объяснил он.

В сложившихся условиях, власти Украины должны уже сейчас совершить ряд действий для возвращения украинских беженцев домой. Однако, считает эксперт, Украина не сможет справиться в одиночку – для восстановления экономики придется привлекать мигрантов.

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