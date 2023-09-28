Нацгвардейцы закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении, - Уршалович

На юге Украины россияне пытаются замедлить наступление подразделений Национальной гвардии.

Об этом на брифинге сообщил представитель Нацгвардии Николай Уршалович, информирует Цензор.НЕТ.

В течение недели российские оккупанты нанесли 12 авиационных ударов, 22 удара дронами-камидкадзе и почти 515 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск.

"Вместе с тем штурмовые отряды 15-й бригады оперативного назначения преуспевают на южном направлении. Продолжают выжимать врага с занимаемых позиций. Закрепляются на достигнутых рубежах", - добавил представитель Нацгвардии.

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