"Кадыровець" Агмерзоев пытал военнопленных и требовал деньги у их родных после оккупации Мелитопольского района, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Полковник Зелимхан Агмерзоев – командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской республике. После захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, проводившие репрессии на территории громады.
"По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов. При этом во время пыток он лично звонил по телефону близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми.
Задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тыс. грн с жены военного ВСУ, попавшего в плен рашистов во время боев на южном фронте. В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленника.
Кроме этого, фигурант требовал 20 тыс. долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательства и отпустить потерпевших домой", - говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).