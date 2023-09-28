"Кадыровець" Агмерзоев пытал военнопленных и требовал деньги у их родных после оккупации Мелитопольского района, - СБУ

Российский оккупант Зелимхан Агмерзоев, причастный к пыткам военнопленных и гражданских на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Полковник Зелимхан Агмерзоев – командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской республике. После захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, проводившие репрессии на территории громады.

"По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов. При этом во время пыток он лично звонил по телефону близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми.

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Задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тыс. грн с жены военного ВСУ, попавшего в плен рашистов во время боев на южном фронте. В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленника.

Кроме этого, фигурант требовал 20 тыс. долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательства и отпустить потерпевших домой", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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