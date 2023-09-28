На Бахмутском направлении за сутки ВСУ ликвидировали 134 оккупанта, уничтожили 4 "Гиацинта" и 7 складов врага, - Восточная группировка войск

Противник продолжает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения в зоне ответственности Восточной группировки войск.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"За минувшие сутки на Бахмутском направлении свыше 500 раз противник бил из своих артиллерийских систем, как ствольных, так и реактивных. Применял 4 раза армейскую и тактическую авиацию, произошло 5 боевых столкновений. Нам удалось ликвидировать 134 оккупанта на этом направлении и ряд артиллерийских систем и тяжелых бронированных систем противника - это и БМП, это и "Нона-С", "Мста-Б", также 2С7 "Пион" - одна из самых мощных установок, которая есть на вооружении в российской федерации. Также уничтожили 4 "Гиацинта" и 4 пушки "Д-30", - отметил Евлаш.

По его словам, за минувший день наши войска уничтожили примерно с дивизион вражеских артиллерийских систем на этом направлении.

Также читайте: Россияне готовятся к наступлению на Купянско-Лиманском направлении, - Силы обороны

"Кроме этого, также обнаружены и склады с боеприпасами РФ. Например, за минувшие сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 7 складов. Постоянно работают наши подразделения РЭБ. За минувшие сутки 258 задач БПЛА противника было сорвано, также уничтожено 4 FPV дрона, 3 БПЛА типа ZALA и "Орлан-10", – добавил Евлаш.