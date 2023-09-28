НАТО в Литве разместит самолеты наблюдения AWACS, которые могут обнаруживать ракеты за сотни километров

НАТО временно разместит самолеты наблюдения Воздушной системы предупреждения и управления (Airborne Warning and Control System - AWACS) в Шяуляе, Литва.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Первый из двух самолетов прибудет в Литву в четверг, 28 сентября, и будет выполнять миссии по мониторингу российской военной активности вблизи границ Альянса. Также прибудут 150 военнослужащих.

"Захватническая война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря", - сказал исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

По его словам, AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты в сотнях километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО.

Также читайте: В НАТО увеличат производство боеприпасов как для Украины, так и для стран-членов Альянса

С февраля 2022 года самолеты НАТО AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

"Я благодарю Литву за то, что она принимает у себя этот самолет. Это важный вклад в нашу общую безопасность", - подчеркнул Уайт.

AWACS базируются на самолетах "Боинг-707" и благодаря своей радиолокационной структуре способны находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.