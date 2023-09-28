Удары по Черноморскому флоту РФ демонстрируют, что Путин потерял контроль над войной, - министр обороны Великобритании Шеппс

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что удары по Черноморскому флоту РФ показывают, что Россия ослабла, а диктатор Путин потерял контроль над войной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

"Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал, и, как следствие, Россия ослабла. Этот визит вместе с моими визитами летом укрепил мое убеждение в том, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ней на каждом шагу этого пути", - сказал он.

Шеппс напомнил, что Великобритания подготовила десятки тысяч украинских солдат, доставила сотни тысяч боеприпасов и предоставила миллионы фунтов стерлингов экономической и гуманитарной помощи.

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