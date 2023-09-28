Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом: Обсудили с Зеленским помощь ВСУ. ФОТОрепортаж

В Киев с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.

В ходе переговоров с генсеком НАТО президент Владимир Зеленский обсудил ход военных действий в Украине, а также военную помощь Вооруженным силам.

"Рад приветствовать в Украине генерального секретаря НАТО, рад нашему содержательному разговору. Сегодня это уже разговор де-факто союзников, и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время. Украина уже защищает общее пространство свободы, объединяющей всех членов НАТО, и победа Украины в этой непровоцированной и преступной войне, которую развязала Россия, гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир, и не только для нашего государства, а всего континента", - цитирует президента Укринформ.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь и подчеркнул, что результаты сотрудничества с НАТО очевидны. В частности, созданы и успешно действуют "танковая", "авиационная" и другие коалиции, усиливающие украинскую защиту.

Президент рассказал также о сотрудничестве в разных сферах – от разведки до киберзащиты. Украина успешно использует и усовершенствует тактику использования оружия Альянса, эффективно взаимодействуют институты.

Глава государства отметил, что с генсеком НАТО обсудил все ключевые оборонные вопросы, требующие внимания, ситуацию на поле боя и потребности украинских военных.

"Уверен, мы можем и дальше давить на агрессора так, чтобы Россия только отступала и теряла", - добавил он.

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