Волонтер Яровая обратилась к Умерову с призывом срочно разблокировать работу Министерства обороны

27 сентября на заседание Кабмина назначили трех из шести заместителей Министра обороны – по финансам, по вопросам социальной защиты, по вопросам цифрового развития. Не назначили - по тыловому обеспечению, по вооружению и международным отношениям. Поэтому работа по ключевым направлениям буквально заблокирована.

О проблемах, которые остро возникли в Минобороны, сообщила волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, работа Министерства обороны по направлениям - тыл, оружие, международная помощь - заблокирована. Платежи по этим направлениям не производятся. Это означает, что поставщики не получают средства за товар, не могут зарегистрировать налоговые накладные, чтобы уплатить НДС в бюджет. Торги через ProZorro хоть и проходят, но подписывать соглашения некому. И доверенности на начальников департаментов истекают в конце месяца.

Яровая отметила, что также приостановлено действие приказа 375 Министерства обороны "Об утверждении Порядка осуществления контроля качества вещевого имущества, поставляемого для нужд Вооруженных Сил Украины". Новый министр обороны Умеров не подписывает приемку. Такая же ситуация по оружию: все заблокировано. Кабмин дополнительно выделяет из резервного фонда для тылового обеспечения 2 миллиарда гривен для формирования минимальных резервов. Однако сейчас они не могут быть использованы, потому что некому подписать письмо.

Волонтер публично обратилась к новоназначенному Министру Рустему Умерову и призвала срочно разблокировать работу Минобороны.

"Господин министр, я при встрече могу рассказать обо всех рисках. Мы можем найти пути их преодоления. Мы еще можем спасти ситуацию. Давайте проведем встречу и обсудим. Потому что будет беда", - написала Яровая.

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