Необходимо начинать уже сейчас, в условиях боевых действий, подготовку реформ и восстановления Украины после войны, - спецпредставитель США Прицкер

Для того чтобы восстановление Украины происходило в соответствии с лучшими международными практиками и были инвестиции от США, нужны реформы, обеспечивающие транспарентность и подотчетность.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, американские частные компании хотели бы инвестировать в украинскую энергетику, строительство жилья, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и горнодобывающую промышленность, но для этого Украина должна провести реформы, направленные на улучшение подотчетности и транспарентности, чтобы сделать такие инвестиции безопасными.

"Ключевой задачей является обеспечение того, чтобы восстановление происходило в соответствии с лучшими международными практиками, и это включает реформы, обеспечивающие транспарентность и подотчетность. Таким образом, реформы и восстановление идут бок о бок. Их необходимо начинать уже сейчас, даже в условиях войны и продолжающихся боевых действий", - подчеркнула Прицкер.

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Она добавила, что потенциал Украины "чрезвычайно велик". Прицкер отметила такие отрасли как сельское хозяйство, энергетику, металлургию, горнодобывающую промышленность и добычу важнейших полезных ископаемых.

По словам спецпредставителя США, с момента ее назначения на должность она встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции Украины.

"Все видят возможности, и я действительно была поражена интересом частного сектора к Украине", – добавила она.

Прицкер подчеркнула, что Украине необходимо внести изменения в законодательство и наладить партнерство правительства с частным сектором.

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