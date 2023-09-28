Необходимо начинать уже сейчас, в условиях боевых действий, подготовку реформ и восстановления Украины после войны, - спецпредставитель США Прицкер
Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По ее словам, американские частные компании хотели бы инвестировать в украинскую энергетику, строительство жилья, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и горнодобывающую промышленность, но для этого Украина должна провести реформы, направленные на улучшение подотчетности и транспарентности, чтобы сделать такие инвестиции безопасными.
"Ключевой задачей является обеспечение того, чтобы восстановление происходило в соответствии с лучшими международными практиками, и это включает реформы, обеспечивающие транспарентность и подотчетность. Таким образом, реформы и восстановление идут бок о бок. Их необходимо начинать уже сейчас, даже в условиях войны и продолжающихся боевых действий", - подчеркнула Прицкер.
Она добавила, что потенциал Украины "чрезвычайно велик". Прицкер отметила такие отрасли как сельское хозяйство, энергетику, металлургию, горнодобывающую промышленность и добычу важнейших полезных ископаемых.
По словам спецпредставителя США, с момента ее назначения на должность она встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции Украины.
"Все видят возможности, и я действительно была поражена интересом частного сектора к Украине", – добавила она.
Прицкер подчеркнула, что Украине необходимо внести изменения в законодательство и наладить партнерство правительства с частным сектором.