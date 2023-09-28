Зеленский о встрече со Столтенбергом: Обсудили возможность поставки дополнительных систем ПВО Украине

Президент Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом обсудил возможность поставки дополнительных систем ПВО Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно обсудили ситуацию с ожидаемыми атаками России на критическую инфраструктуру Украины и в этой связи обсудили возможность поставки дополнительных систем ПВО государствами-членами. Генеральный секретарь согласился приложить свои усилия для помощи, для поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации государств-членов Альянса ", – сказал президент.

Зеленский также рассказал о массированных атаках россиян дронами-камикадзе по территории Украины и отметил необходимость помощи от партнеров для защиты от российского террора.

"Лишь за минувшую ночь российские террористы использовали более 40 "Шахедов". И так почти каждую ночь. В условиях таких интенсивных атак против украинцев, против наших городов, против наших портов, важных для глобальной продовольственной безопасности, нужна и соответствующая интенсивность давления на Россию, и соответствующее усиление нашего воздушного щита. Мир должен видеть, как российский террор проиграет, чтобы наши с вами общие ценности в конце концов выиграли", - добавил глава государства.

Напомним, сегодня с необъявленным визитом в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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