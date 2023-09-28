Пока нет факта продажи иранских баллистических ракет России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную продажу иранских баллистических ракет России.

Об этом глава государства заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский отметил, что сейчас есть информация о том, что это возможно, однако соответствующие органы сообщают, что пока нет самого факта продажи ракет по Ирану в Россию.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по окончании действия резолюции Совбеза ООН 2231 Иран может договориться с Россией о передаче ракет. Речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше.

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