Пока нет факта продажи иранских баллистических ракет России, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную продажу иранских баллистических ракет России.
Об этом глава государства заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Зеленский отметил, что сейчас есть информация о том, что это возможно, однако соответствующие органы сообщают, что пока нет самого факта продажи ракет по Ирану в Россию.
"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что по окончании действия резолюции Совбеза ООН 2231 Иран может договориться с Россией о передаче ракет. Речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше.