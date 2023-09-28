НАТО не отреагировала на падение российских дронов в Румынии, потому что это не было нападение, - Столтенберг
Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас нет признаков того, что это (падение обломков дронов на территорию Румынии. – Ред.) было умышленной атакой на страну-союзника НАТО", – сказал он.
Генсек добавил, что в связи с текущими событиями Альянс усиливает свое присутствие на восточном фланге, в частности, путем переброски в Румынию нескольких истребителей для патрулирования воздушного пространства.
Напомним, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
Румынская сторона сперва категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.
13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на юг Украины.
МИД Румынии вызвало из-за падения обломков дронов российского посла.
В НАТО заявили, что не видят признаков умышленного нападения России на Румынию.