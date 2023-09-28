Группы Легиона "Свобода России" сейчас работают на территории Белгородской области РФ, бой продолжается

Воины Легиона "Свобода России" сейчас проводят операции на территории Белгородской области РФ.

Об этом говорится в заявлении Легиона, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди Легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативном штабе Белгородской области заявили о бое между пограничниками РФ и "украинской ДРГ" на линии разграничения.

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