Марченко о международной помощи: Желающих выделять Украине средства все меньше

Все меньше стран Запада хотят продолжать финансировать потребности бюджета Украины. Но у Киева есть много аргументов, чтобы требовать поддержку.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не значит, что средств не будет. И это не значит, что мы перестали работать", - сказал он.

По его словам, в этом году Украина гарантированно получит около 42 млрд долларов для финансирования внешних потребностей дефицита бюджета. Он выразил надежду, что украинские власти смогут сделать, чтобы это было гарантировано и в следующем 2024 году.

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"Это не просто, это сложно. С каждым месяцем много вопросов относительно того, насколько налогоплательщики этих стран готовы нас финансировать", - рассказал министр финансов.

Он отметил, что это диалог и дискуссия. "Мы показываем преимущества, мы показываем что будет, если они не будут давать нам средства. Мы показываем последствия и ту безумную работу, которые делают наши ВСУ, сдерживая одну из крупнейших армий мира. И это тоже аргумент", - добавил он.

Марченко сказал, что Украина "фактически является форпостом всего цивилизованного демократического мира, который борется за ценности, за независимость".

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"И я считаю, что у нас достаточно аргументов и оснований не просто просить о поддержке, а требовать поддержки. И мы готовы проводить все необходимые реформы и меры для того, чтобы эта поддержка поступала вовремя и в полном объеме", - сказал глава Минфина.

Напомним, Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году пособия на сумму 41,4 млрд долларов. Такая сумма заложена в проекте бюджета.