"Шатдаун" в США замедлит темпы замены запасов вооружений, отправленных в Украину, - Bloomberg
Об этом заявил контролер Министерства обороны США Майк МакКорд, сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Приостановка работы правительства США может замедлить возможности Пентагона заменить те запасы вооружений, которые были отправлены в Украину.
По словам МакКорда, без дополнительного финансирования помощи Украине Пентагон имеет полномочия от Конгресса направить Украине еще на пять миллиардов долларов оружия и оборудования из имеющихся запасов, но у него осталось всего 1,6 миллиарда долларов, чтобы заключить контракты с промышленностью и заменить это оборудование .
"Мы могли бы легко использовать эти 1,6 миллиарда долларов уже сейчас. Мы накапливаем их или держимся за них, потому что это моя единственная возможность изменить ситуацию. Это все, что у меня осталось, поскольку я не знаю, получим ли мы этот дополнительный транш и когда мы его получим", – объяснил политик.
Отметим, что в августе администрация президента США Джо Байдена запросила 24 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине, из которых около 13 миллиардов долларов – на оборону. Дополнительное финансирование столкнулось с оппозицией со стороны республиканцев в Палате представителей.
26 сентября в Сенате США предложили временный проект финансирования, предусматривающий $6 млрд для Украины. Пока это предложение не прошло в Палате представителей, что значительно увеличивает возможность приостановки работы правительства в эти выходные, когда правительственное финансирование закончится, отмечает издание.
"Вы хотите восполнить пробел и послать сигнал о постоянном спросе на финансирование и контракты для промышленности, чтобы сохранить этот мир, и это то, что нам уже пришлось замедлить, потому что мы увидели, что существует реальная перспектива шатдауна. Здесь нужно быть несколько осмотрительными, мы не хотим остаться налегке", - уточнил МакКорд.
Минобороны США обычно делает такие предупреждения о потенциальном кризисе, когда существует угроза закрытия правительства или когда оно сталкивается с перспективой продления резолюции, замораживающей большинство расходов на уровне предыдущего года.
Высокопоставленные чиновники Пентагона, занимающиеся закупками, говорят, что они также обеспокоены тем, что "шатдаун" может задержать официальное принятие систем вооружений и продукции. Как отмечают чиновники, инспекторы Агентства по управлению оборонными контрактами, контролирующими этот процесс, могут быть отправлены в отпуск. Подрядчики не получат окончательных платежей без официального принятия, а производственные линии могут отставать.
"Шатдаун может остановить наши линии по производству боеприпасов, как это произошло в 2013 году. Это было бы очень недальновидно в то время, когда мы сосредоточены на наращивании производства боеприпасов для Украины и учитывая будущие потребности в Индо-Тихоокеанском регионе", - уточнил сенатор, председатель комитета по вооруженным силам Джек Рид.