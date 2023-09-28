"Шатдаун" в США замедлит темпы замены запасов вооружений, отправленных в Украину, - Bloomberg

Пентагон имеет полномочия от Конгресса направить Украине еще на пять миллиардов долларов оружия и оборудования из имеющихся запасов, но у него осталось всего 1,6 миллиарда долларов.

Об этом заявил контролер Министерства обороны США Майк МакКорд, сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Приостановка работы правительства США может замедлить возможности Пентагона заменить те запасы вооружений, которые были отправлены в Украину.

По словам МакКорда, без дополнительного финансирования помощи Украине Пентагон имеет полномочия от Конгресса направить Украине еще на пять миллиардов долларов оружия и оборудования из имеющихся запасов, но у него осталось всего 1,6 миллиарда долларов, чтобы заключить контракты с промышленностью и заменить это оборудование .

"Мы могли бы легко использовать эти 1,6 миллиарда долларов уже сейчас. Мы накапливаем их или держимся за них, потому что это моя единственная возможность изменить ситуацию. Это все, что у меня осталось, поскольку я не знаю, получим ли мы этот дополнительный транш и когда мы его получим", – объяснил политик.

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Отметим, что в августе администрация президента США Джо Байдена запросила 24 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине, из которых около 13 миллиардов долларов – на оборону. Дополнительное финансирование столкнулось с оппозицией со стороны республиканцев в Палате представителей.

26 сентября в Сенате США предложили временный проект финансирования, предусматривающий $6 млрд для Украины. Пока это предложение не прошло в Палате представителей, что значительно увеличивает возможность приостановки работы правительства в эти выходные, когда правительственное финансирование закончится, отмечает издание.

"Вы хотите восполнить пробел и послать сигнал о постоянном спросе на финансирование и контракты для промышленности, чтобы сохранить этот мир, и это то, что нам уже пришлось замедлить, потому что мы увидели, что существует реальная перспектива шатдауна. Здесь нужно быть несколько осмотрительными, мы не хотим остаться налегке", - уточнил МакКорд.

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Минобороны США обычно делает такие предупреждения о потенциальном кризисе, когда существует угроза закрытия правительства или когда оно сталкивается с перспективой продления резолюции, замораживающей большинство расходов на уровне предыдущего года.

Высокопоставленные чиновники Пентагона, занимающиеся закупками, говорят, что они также обеспокоены тем, что "шатдаун" может задержать официальное принятие систем вооружений и продукции. Как отмечают чиновники, инспекторы Агентства по управлению оборонными контрактами, контролирующими этот процесс, могут быть отправлены в отпуск. Подрядчики не получат окончательных платежей без официального принятия, а производственные линии могут отставать.

"Шатдаун может остановить наши линии по производству боеприпасов, как это произошло в 2013 году. Это было бы очень недальновидно в то время, когда мы сосредоточены на наращивании производства боеприпасов для Украины и учитывая будущие потребности в Индо-Тихоокеанском регионе", - уточнил сенатор, председатель комитета по вооруженным силам Джек Рид.

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