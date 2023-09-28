В Германии разрешили создать совместное оборонное предприятие с Украиной: Оно будет базироваться в Киеве
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В Германии разрешили создать совместное оборонное предприятие с украинским концерном "Укроборонпром".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Tagesschau.
Соответствующее разрешение предоставило Федеральное антимонопольное ведомство Германии.
Совместное предприятие, базирующееся в Киеве, будет заниматься строительством и обслуживанием военных транспортных средств.
По словам главы ведомства Андреаса Мундта, в результате создания этого предприятия в Германии не будет никаких барьеров для конкуренции.
Ранее сообщалось, что германский концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству бронетехники в течение следующих 12 недель.