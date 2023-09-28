На спецтрибунале будут судить не Россию, а ее отдельных граждан, - Кориневич

На специальном трибунале будут судить не Россию, а ее отдельных граждан, поскольку речь идет об индивидуальной уголовной ответственности за преступления.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спецтрибунал в случае его создания будет наказывать не Россию, а конкретных российских граждан, потому что мы помним, что когда мы говорим об ответственности за преступления, мы говорим об индивидуальной уголовной ответственности", - отметил он.

Кориневич убежден, что Специальный трибунал должен быть создан.

"Я думаю, что весь тот путь, который мы прошли, должен говорить о том, что мы не можем остановиться. Уже создан Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) в Гааге. Поэтому мы сказали очень большое А, и мы должны все вместе сказать Б. Поэтому я убежден, что Спецтрибунал будет создан", - подчеркнул он.

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Он также рассказал, что в Гааге состоялась встреча Core Group.

"Так что мы продолжаем работать, и как только будут результаты, которые мы между собой согласуем, мы будем об этом говорить. Сейчас я думаю, что самой высокой ценностью должна оставаться эта общность во мнении: нам нужен Спецтрибунал, и мы должны все вместе найти вариант, опцию, которая будет подходить для реализации трибунала. И мы ее реализуем", - подчеркнул Кориневич.

Отвечая на вопрос о вероятном списке тех, кого должен судить Спецтрибунал, Кориневич сказал: "Ориентировочно мы между собой говорим, что это могут быть 20+ чиновников, которые по своей должности принимали участие в принятии решений о ведении агрессивной войны против Украины".

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