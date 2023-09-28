Зеленский пообещал уточнить факты ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Соколова
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
"Я обязательно спрошу у соответствующих наших органов", - сказал Зеленский после вопроса, может ли глава государства подтвердить ликвидацию Соколова.
Он также отметил, что Украина использует все законные средства для возвращения временно оккупированных территорий.
Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.
Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.
По сообщению Сил специальных операций, в результате поражения штаба ЧФ РФ ликвидировано 35 офицеров, и среди них - командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.