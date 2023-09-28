Реестр коррупционеров был обнародован на портале открытых данных

Граждане смогут проверить человека на причастность к коррупции в реестре НАПК на Едином государственном вебпортале открытых данных.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

"Журналисты, активисты и все заинтересованные украинцы смогут проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции", - говорится в сообщении.

Теперь реестр НАПК можно просмотреть на Едином государственном вебпортале открытых данных.

"Из реестра можно узнать ФИО коррупционера, которое правонарушение совершил и какое наказание получил. С начала полномасштабного вторжения реестр был закрыт по вопросам безопасности, в то же время доступ к нему обеспечивает прозрачность и подотчетность. Сейчас при содействии Минцифры реестр НАПК снова в свободном доступе", - отметили в Минцифры.

Теперь граждане могут просмотреть информацию о коррупционерах по ссылке.

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