Вступление Украины может изменить баланс сил в Евросоюзе, – посол ЕС Матернова

Дальнейшее расширение Европейского Союза может повлиять на баланс сил в Сообществе.

Об этом посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила на Втором форуме для стран кандидатов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я полностью согласна с тем, что ЕС нуждается в реформах, но я бы не считала, что, например, сельское хозяйство является самым сложным вопросом. Нет, самым сложным является процесс принятия решений в расширенном ЕС, и я бы пошла еще дальше", - сказала она.

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По ее словам, вступление Украины в ЕС может повлечь смещение баланса сил в Сообществе.

Матернова объяснила, что расширение Евросоюза в 2004 году не нарушило баланс власти, но все равно принятие и обсуждение решений для 27 стран является очень сложным процессом. По ее словам, если увеличить количество на пять стран, это может быть той каплей, от которой все остановится.

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"Я не думаю, что отраслевые вопросы или даже финансовые действительно вызывают беспокойство. Именно поэтому институционная реформа и реформа политики ЕС должны идти рука об руку, потому что это реальные ограничения в сложной институциональной структуре", - добавила посол.