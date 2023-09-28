Вступление Украины может изменить баланс сил в Евросоюзе, – посол ЕС Матернова
Об этом посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила на Втором форуме для стран кандидатов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я полностью согласна с тем, что ЕС нуждается в реформах, но я бы не считала, что, например, сельское хозяйство является самым сложным вопросом. Нет, самым сложным является процесс принятия решений в расширенном ЕС, и я бы пошла еще дальше", - сказала она.
По ее словам, вступление Украины в ЕС может повлечь смещение баланса сил в Сообществе.
Матернова объяснила, что расширение Евросоюза в 2004 году не нарушило баланс власти, но все равно принятие и обсуждение решений для 27 стран является очень сложным процессом. По ее словам, если увеличить количество на пять стран, это может быть той каплей, от которой все остановится.
"Я не думаю, что отраслевые вопросы или даже финансовые действительно вызывают беспокойство. Именно поэтому институционная реформа и реформа политики ЕС должны идти рука об руку, потому что это реальные ограничения в сложной институциональной структуре", - добавила посол.