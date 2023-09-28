Эстония предлагает ЕС в 12-м пакете санкций ввести полное торговое эмбарго против России

Правительство Эстонии в предложениях по 12-му пакету санкций против России требует ввести полное торговое эмбарго.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees.

Он добавил, что в ситуации, когда Россия продолжает незаконную агрессивную войну против Украины и всего мирового порядка, основанного на международном праве, необходимо и дальше усиливать санкции против Кремля и повышать их эффективность.

"Исходя из этих трех целей, правительство одобрило позицию Эстонии по отношению к 12-му пакету санкций Европейского Союза, для чего мы немедленно начнем искать поддержку стран-членов ЕС и партнеров-единомышленников", - отметил Цахкна.

Он подчеркнул, что Эстония требует, чтобы пакет санкций Евросоюза включал в себя полное торговое эмбарго против России. Он добавил, что любая торговля с Россией нецелесообразна.

Также он уточнил, что страна одобрила и альтернативные предложения по ужесточению санкций.

Речь идет о запрете на транзит подпадающих под санкции товаров и более резком сокращении доходов от экспорта российских энергоносителей.

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