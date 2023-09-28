Залужный обсудил с британским коллегой Радакином операции ВСУ и усиление ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 28 сентября встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании адмиралом Тони Радакином.

Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска", - говорится в сообщении.

Залужный уточнил, что он особо подчеркнул необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.

"Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - резюмировал он.

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