Залужный обсудил с британским коллегой Радакином операции ВСУ и усиление ПВО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 28 сентября встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании адмиралом Тони Радакином.
Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска", - говорится в сообщении.
Залужный уточнил, что он особо подчеркнул необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.
"Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - резюмировал он.