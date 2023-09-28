Казахстан будет придерживаться санкций против РФ, - Токаев
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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна будет соблюдать режим санкций против России, а также призвал к переговорам Киева и Москвы.
Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.
"Казахстан будет соблюдать санкции против России и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", - подчеркнул Токаев.
У него нет опасений относительно того, что РФ может угрожать территориальной целостности Казахстана, добавив, что его страна не будет помогать россиянам обходить западные санкции.
Также Астана продолжает призывать к переговорам между Россией и Украиной о прекращении войны.
Токаев заверил, что у Германии нет подозрений, что Казахстан работает с Россией в обход санкций.