Новости

Казахстан будет придерживаться санкций против РФ, - Токаев

3 04615
токаев
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна будет соблюдать режим санкций против России, а также призвал к переговорам Киева и Москвы.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

"Казахстан будет соблюдать санкции против России и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", - подчеркнул Токаев.

У него нет опасений относительно того, что РФ может угрожать территориальной целостности Казахстана, добавив, что его страна не будет помогать россиянам обходить западные санкции.

Также Астана продолжает призывать к переговорам между Россией и Украиной о прекращении войны.

Токаев заверил, что у Германии нет подозрений, что Казахстан работает с Россией в обход санкций.

Также читайте: В Казахстане изъяли партию дронов, направлявшихся из Кыргызстана в РФ: Президент Жапаров заявил, что те предназначались для сельхоз нужд

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Саме мабуть тому щоб дотримуватись санкцій на кацапські вантажівки навісили казахстанські номерні знаки-лицемірству та брехні лицемірних брехунів немає меж...
  • Кацапо Гнида
    Ну их санкции ещё смешнее чем от Зе.
    Покупку электротехники увеличили в сотни раз,всё идёт на Кацапостан.
    Санкционеры херовы.
  • Артем Легенький
    Звичайно дотримуватиметься, бо у іншому разі буде сидіти в Газі між ******, бульбофюрером та китайським торгашем - уй.обком!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости