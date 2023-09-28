Минюст Польши: В 2022 году в Пшеводуве упала украинская ракета
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet, передает Цензор.НЕТ.
"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", – заявил он.
Он также указал, что "жалеет" из-за, как он утверждает, отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании этого инцидента.
Зобро считает, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".
Как сообщалось, 15 ноября 2022 года во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия и Украина.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.