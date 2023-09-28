Минюст Польши: В 2022 году в Пшеводуве упала украинская ракета

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что в пограничной деревне Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала ракета советского или российского производства, выпущенная украинскими войсками.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", – заявил он.

Он также указал, что "жалеет" из-за, как он утверждает, отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании этого инцидента.

Зобро считает, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".

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Как сообщалось, 15 ноября 2022 года во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия и Украина.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.