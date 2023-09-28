Столтенберг: "Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к завершению российской агрессии"

У Украины нет другого пути достижения мира, кроме упорной борьбы с российским агрессором.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к завершению российской агрессии. Россия может сложить оружие и закончить эту войну сегодня. Украина не имеет такой возможности. Если Украина сдастся, это будет не означает возвращения мира, - это принесет лишь жестокую российскую оккупацию. Мир такой ценой означает, что мира не будет совсем. Украине нужен справедливый и устойчивый мир. Я решительно поддерживаю план президента Зеленского из 10-ти пунктов, чтобы добиться этой цели", - подчеркнул Столтенберг.

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Он снова заявил, что будущее Украины – в НАТО. "По мере того, как мы работаем вместе, чтобы подготовить вас к этому будущему, НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как это будет необходимо", - заявил генсек Альянса, обращаясь к президенту Украины.