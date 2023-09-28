Кабмин получил от США предложения по реформам, - Шмыгаль

Украинское правительство официально получило от США предложения по реформам.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке по итогам встречи с послом США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с госпожой послом США Бриджит Бринк передали американской стороне Концепт усиления устойчивости демократии в Украине. Этот документ разработан по инициативе Президента Владимира Зеленского и согласован, в частности, с руководителями антикоррупционных структур в Украине.

Для реализации этого Концепта планируем вместе со всеми нашими партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности положительных преобразований в различных сферах.

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Со своей стороны госпожа посол официально передала для обсуждения предложения США по реформам в Украине.

Мы верны нашему пути реформ, которые меняют нашу страну к лучшему и приближают вступление Украины в ЕС и НАТО.

Также с госпожой Бринк обсудили прямую бюджетную поддержку со стороны США, совместную работу в рамках Координационной платформы доноров, усиление защиты украинского неба и помощь для энергетического сектора Украины", - рассказал Шмыгаль.