Кабмин получил от США предложения по реформам, - Шмыгаль
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке по итогам встречи с послом США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
"Во время встречи с госпожой послом США Бриджит Бринк передали американской стороне Концепт усиления устойчивости демократии в Украине. Этот документ разработан по инициативе Президента Владимира Зеленского и согласован, в частности, с руководителями антикоррупционных структур в Украине.
Для реализации этого Концепта планируем вместе со всеми нашими партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности положительных преобразований в различных сферах.
Со своей стороны госпожа посол официально передала для обсуждения предложения США по реформам в Украине.
Мы верны нашему пути реформ, которые меняют нашу страну к лучшему и приближают вступление Украины в ЕС и НАТО.
Также с госпожой Бринк обсудили прямую бюджетную поддержку со стороны США, совместную работу в рамках Координационной платформы доноров, усиление защиты украинского неба и помощь для энергетического сектора Украины", - рассказал Шмыгаль.