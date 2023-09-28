Даже после ратификации Римского устава Армения не станет арестовывать Путина
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван еще в апреле передал Москве решение проблемы возможного ареста Путина путем двустороннего соглашения – но ответа так и не получил.
Планы Армении ратифицировать Римский устав в последнее время послужили поводом для критики со стороны России. Среди прочего, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "чрезвычайно враждебным" в отношении РФ решение Еревана.
Государства, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.
Ранее сообщалось, что Армения полностью ратифицирует Римский устав.