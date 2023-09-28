Даже после ратификации Римского устава Армения не станет арестовывать Путина

Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении в четверг одобрила проект ратификации Римского устава, однако в Ереване отмечают, что это не означает намерения арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае его приезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван еще в апреле передал Москве решение проблемы возможного ареста Путина путем двустороннего соглашения – но ответа так и не получил.

Планы Армении ратифицировать Римский устав в последнее время послужили поводом для критики со стороны России. Среди прочего, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "чрезвычайно враждебным" в отношении РФ решение Еревана.

Государства, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

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Ранее сообщалось, что Армения полностью ратифицирует Римский устав.