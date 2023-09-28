60% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, - опрос "Рейтинга"

61% украинцев считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, 23% – противоположного мнения, еще 16% – затруднились оценить.

Об этом говорится в результатах исследования настроений и экономического положения населения, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-7 сентября 2023 года, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам исследования, 61% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, 23% - противоположного мнения, еще 16% - затруднились оценить. В настоящее время наблюдается уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает преобладать оценка направления как правильного", - говорится в исследовании.

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"60% почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в 35% - оно не изменилось, только 5% почувствовали улучшение. Оценки положения в Украине в целом хуже: 73% почувствовали ухудшение, 13% - говорят об отсутствии изменений, 9% - об улучшение В целом положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок относительно будущего, говоря об экономике страны в будущем, 29% респондентов ожидают улучшения, 26% думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения. Что касается личной ситуации – 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей Запада и Центра, младших респондентов, работающих и особенно тех, кто нашел новую работу. Почти такие же тенденции и в оценке будущего. Будущее экономики Украины относительно лучше оценивают южане", - рассказали социологи.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%. Сроки проведения: 5-7 сентября 2023 года.