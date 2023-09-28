В Раде зарегистрировали законопроект об отмене вечерней и заочной формы получения высшего образования

Народные депутаты предлагают не проводить набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме.

В 2024 году вузам предлагают ориентироваться на развитие дистанционной и дуальной формы получения высшего образования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Однако изменения не будут касаться студентов, которые уже учатся на вечерней форме или заочно, сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Мы предлагаем больше не проводить набор на заочную и вечернюю формы обучения, а развивать дистанционную и дуальную форму получения образования наряду с очной.

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Все, кто уже учатся по этим формам, будут продолжать до окончания обучения", - подчеркнул Бабак.

Соответствующий законопроект №10092 зарегистрировали в Раде 27 сентября, а 28-го – направили на рассмотрение Комитета. Инициаторами законопроекта стали нардепы Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Елена Лыс, Роман Грищук, Ирина Борзова и другие.

Документ также регулирует вопросы поступления в вузы в 2024 году и составление государственной итоговой аттестации.

В этом году ГИА отменят для всех учеников, кроме тех 4-классников, которые будут участвовать в пилотной ГИА, анонсированной в УЦОКО.

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"Предлагается не проводить ГИА в 2024 году, а провести только пилотирование ГИА после начальной школы в избранных школах, которые согласятся на пилотирование. Ориентировочно это будет касаться 2000 детей", - объясняет Сергей Бабак.

Согласно законопроекту, в этом году конкурсный отбор в вузы должен осуществляться по результатам ВНО 2021 и/или вступительных екзаменов 2022-2024 годов (НМТ), проведенных с использованием творческого конкурса (конкурса физических способностей) в предусмотренных законодательством случаях.

В 2024 году НМТ включает украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература).

Для поступающих на соответствующие специальности может дополнительно использоваться единое профессиональное вступительное испытание по экономике и управлению или аграрным наукам.

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"Из соображений безопасности поступающих и работников учебных заведений предлагается продолжить в 2024 году практику проведения вступительных испытаний в электронном формате с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания для конкурсного отбора на обучение в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования", – также добавляют в пояснительной. записке.