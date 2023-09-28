25% украинцев, потерявших работу после полномасштабного вторжения России, до сих пор не могут трудоустроиться, - опрос "Рейтинга"

18% украинцев вынуждены были покинуть место постоянного проживания из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в результатах исследования настроений и экономического положения населения, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-7 сентября 2023 года, передает Цензор.НЕТ.

"Количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания почти не изменилось - сегодня это 18%. Больше всего переселенцев среди выходцев из восточного макрорегиона - около 60% из них сменили место жительства, и южного - среди которых внутренних переселенцев 25%", - говорится в исследовании.

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"44% из тех, кто работал до войны, работают на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично/удаленно, 15% - нашли новое место работы. Несмотря на это, четверть таких опрошенных до сих пор не работает. В то же время наблюдается уменьшение тех, кто не имеет работы Относительно лучшая ситуация с работой у жителей центра и запада страны, мужчин, молодежи и людей среднего возраста, более обеспеченных. Среди переселенцев в динамике возросло количество закрепившихся на новых рабочих местах и работающих в привычном режиме, доля неработающих среди них по сравнению с началом 2023 года уменьшилась с половины до 40%", - рассказали социологи.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%. Сроки проведения: 5-7 вересня 2023 р.