Совет ЕС продлил действие временной защиты для украинцев до марта 2025 года

Совет Европейского Союза одобрил предложение Европейской Комиссии и продлил еще на один год - с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое приводит Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято в четверг в Брюсселе в ходе заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. "Чтобы обеспечить уверенность в отношении более чем 4 миллионов украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года", - сказано в сообщении Совета.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года, которая обеспечивает немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая права на жительство, доступ к рынку труда, жилье, социальную, медицинскую и другую помощь.

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