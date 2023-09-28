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Кулеба о выборах в США: Раздражающих заявлений об Украине становится все больше. Байдена будут критиковать

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из-за избирательной кампании в США следует ожидать больше "раздражительных заявлений" об Украине.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, и в Республиканской, и в Демократической партиях есть люди, выступающие против поддержки Украины, однако они находятся в меньшинстве.

"Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые будут нас раздражать. Потому что это выборы, и те, кто идут против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон", — сказал Кулеба.

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Он отметил, что во время недавнего визита в США не почувствовал, что избирательная кампания началась.

"Украина понимает, что когда оппоненты администрации Байдена будут атаковать администрацию по вопросу Украины, то у них ключевая тема будет якобы неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине", — заявил министр.

Дипломат подчеркнул, что за полтора года от американских аудиторов не было претензий по использованию помощи США.

Топ комментарии

  • Дарниця КИЇВ
    Пане Кулеба! Таких дратівливих заяв було би значно менше або не було взагалі, якби ви та ваші корєфани не дратували та не дурили посадовців США та народ цієї дуже поважної держави
  • Володимир Харченко 9c7a47d2
    Подякуйте самі собі, що будуть вас згадувати в негативному світлі. Бо у влади немає достатньо розуму, фаховості і українськості. Тобто, думають не про Україну і її захисників, а про свою владу і "бабло"
  • Bob Fayn
    Нікі Гейлі, єдина жінка у гонці за висування від республіканців, розкритикувала ДеСантіса за його слова про те, що війна в Україні є «територіальною суперечкою». Цей коментар викликав хвилю критики на адресу губернатора Флориди, який пізніше відмовився від своїх слів.Гейлі заявила, що не можна називати російську агресію «територіальною суперечкою» чи закликати до нейтралітету Сполучених Штатів у цьому питанні. Вона сказала про це на зустрічі з виборцями в Айові, яка також транслювалася в ефірі телеканалу CNN.«Перемога України - на користь нашої національної безпеки», - додала вона
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