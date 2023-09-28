Кулеба о выборах в США: Раздражающих заявлений об Украине становится все больше. Байдена будут критиковать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из-за избирательной кампании в США следует ожидать больше "раздражительных заявлений" об Украине.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, и в Республиканской, и в Демократической партиях есть люди, выступающие против поддержки Украины, однако они находятся в меньшинстве.

"Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые будут нас раздражать. Потому что это выборы, и те, кто идут против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон", — сказал Кулеба.

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Он отметил, что во время недавнего визита в США не почувствовал, что избирательная кампания началась.

"Украина понимает, что когда оппоненты администрации Байдена будут атаковать администрацию по вопросу Украины, то у них ключевая тема будет якобы неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине", — заявил министр.

Дипломат подчеркнул, что за полтора года от американских аудиторов не было претензий по использованию помощи США.