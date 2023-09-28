Нацсовет по телевидению прорабатывает способы регулирования Telegram
Об этом глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сказала во время публичного обсуждения в Укринформе по предотвращению в медиа проявлений языка вражды и дискриминации по этническим, национальным и религиозным признакам, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас они уже не смешат нас своим гугл-переводом с украинского языка. Они научились общаться хорошей удельной лексикой. Их очень людям трудно выделить среди действительно проукраинских каналов. Это отдельная тема, над которой мы бьемся вместе с Министерством цифровой трансформации и другими", – сказала Герасимьюк.
По ее словам, заблокированные и за пророссийскую деятельность медиа сейчас активно работают на этой платформе. "Расцветли буйным цветом именно там, в Telegram. Telegram – это действительно очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете каждый день работаем. Сейчас настолько распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно". ", – сказала Герасимьюк.