Нацсовет по телевидению прорабатывает способы регулирования Telegram

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины вместе с профильными ведомствами активно рассматривает вопрос о регулировании популярного мессенджера Telegram, который, по данным ведомства, стал платформой для распространения пропаганды и вражды.

Об этом глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сказала во время публичного обсуждения в Укринформе по предотвращению в медиа проявлений языка вражды и дискриминации по этническим, национальным и религиозным признакам, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас они уже не смешат нас своим гугл-переводом с украинского языка. Они научились общаться хорошей удельной лексикой. Их очень людям трудно выделить среди действительно проукраинских каналов. Это отдельная тема, над которой мы бьемся вместе с Министерством цифровой трансформации и другими", – сказала Герасимьюк.

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По ее словам, заблокированные и за пророссийскую деятельность медиа сейчас активно работают на этой платформе. "Расцветли буйным цветом именно там, в Telegram. Telegram – это действительно очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете каждый день работаем. Сейчас настолько распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно". ", – сказала Герасимьюк.