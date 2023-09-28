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Нацсовет по телевидению прорабатывает способы регулирования Telegram

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telegram,телеграм
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины вместе с профильными ведомствами активно рассматривает вопрос о регулировании популярного мессенджера Telegram, который, по данным ведомства, стал платформой для распространения пропаганды и вражды.

Об этом глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сказала во время публичного обсуждения в Укринформе по предотвращению в медиа проявлений языка вражды и дискриминации по этническим, национальным и религиозным признакам, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас они уже не смешат нас своим гугл-переводом с украинского языка. Они научились общаться хорошей удельной лексикой. Их очень людям трудно выделить среди действительно проукраинских каналов. Это отдельная тема, над которой мы бьемся вместе с Министерством цифровой трансформации и другими", – сказала Герасимьюк.

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По ее словам, заблокированные и за пророссийскую деятельность медиа сейчас активно работают на этой платформе. "Расцветли буйным цветом именно там, в Telegram. Telegram – это действительно очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете каждый день работаем. Сейчас настолько распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно". ", – сказала Герасимьюк.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    скажи будь-ласка коли в національний Т2 теле-ефір повернуть опозиційні телеканали 5, Прямий, Еспресо чт вони також фсбшні ??? зебільний зетелелохотрон з показом одночасно по 13 з 32 каналів (спостереження десь середини липня 2023 року на Львівщині) вже трохи своєю брехнею і зепропагандою в стилі доктора гебельса вже підзадовбав !!!
  • Lesia Prieto
    Ви спочатку пропрацюйте питання заборони Московського патріархату в Україні - відверто ворожої пропаганди!
  • albano miner
    Герасим'юк - бєніна-зєліна дурепа-хвойда... ну от нема доброго слова для інфомародерів дермака
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