Пентагон имеет $5 млрд на оружие для Украины, но только $1,6 млрд на его замещение

Пентагон имеет 5 миллиардов долларов на поставку оружия в Украину до конца года. Но на заключение контрактов для замещения этого оружия на складах США всего 1,6 миллиарда.

Об этом заявил ответственный за финансовую отчетность Министерства обороны США Майк Маккорд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Оружие, которое Пентагон передает Украине, обычно берется из складов армии США, а средства ведомства направляются на заключение контрактов с производителями для его замещения.

Как пояснил Маккорд, без утверждения дополнительного финансирования в Конгрессе США у Пентагона будет всего 1,6 миллиарда долларов для заключения контрактов на замещение.

"Хочется постоянно пополнять запасы и посылать промышленности сигнал о постоянном спросе на финансирование и контракты, чтобы поддерживать темп. И нам уже пришлось его замедлить, потому что мы видим реальную перспективу шатдауна", – объяснил он.

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