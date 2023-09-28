Порошенко встретился с руководством парламента Швеции: "Нет никакой усталости от Украины"

Находящийся с визитом в Швеции Петр Порошенко обсудил с руководством Риксдага и депутатами всех парламентских партий усиление поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Визит начался со встречи со спикером Риксдага (шведского парламента) Андреасом Норленом, затем был расширен круг всего руководства парламента, включая заместителей спикера. Затем встречи продолжились в формате совместного заседания комитета иностранных дел и комитета по европейским делам, где были представлены все восемь партий шведского парламента. Это демонстрирует, что у Украины есть абсолютная поддержка в Швеции. Поскольку более 92% шведов полностью и безоговорочно поддерживают Украину", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что Украина после 1939 года была первой страной, получившей с 2014 года оружие от Швеции.

"Сегодня мы уже имели возможность видеть шведские бронированные машины CV90. И я держу кулаки за то, чтобы в ближайшее время первыми в Украину поступили и JAS 39 Gripen – знаменитые шведские истребители, которые помогут нашему контрнаступлению, остановят российское доминирование в украинском небе. Приятно было услышать, что мы уже начали, как шведы говорят, "знакомство", а мы говорим - тренировка пилотов наших Воздушных сил на этой позиции", - отметил лидер "ЕС".

По словам Порошенко, на встречах также обсудили ужесточение санкций против России и финансовую поддержку Украины от шведских партнеров.

Во время встречи с госсекретарем Министерства иностранных дел Швеции Дианой Янсе, занимающейся вопросами международного сотрудничества и внешней торговли, Порошенко обсудил потребности Украины в целях послевоенного восстановления, гуманитарного разминирования и перестройки экономики по критериям Евросоюза.

"Хочу подчеркнуть: нет никакой усталости от Украины. Мы договорились скоординировать усилия, потому что уже 2 октября в Киеве состоится заседание Комитета иностранных дел ЕС. И у нас будет много встреч с европейскими политиками для того, чтобы до конца года мы получили положительный результат в переговорах относительно начала вступления Украины в ЕС", – объяснил политик.





"Составляется программа реформ, и я хочу подчеркнуть, что "Европейская Солидарность" будет лидером, локомотивом, будет whatchdog для того, чтобы в определенные сроки провести все необходимые реформы, в которых сегодня нуждаются в Украине для вступления в ЕС и для вступления в НАТО", – подчеркнул Порошенко.