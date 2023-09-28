ЕС может запретить продажу некоторых товаров двойного назначения в третьи страны, чтобы они не попадали в Иран и РФ

Евросоюз может запретить продажу некоторых товаров в третьи страны, чтобы их не реэкспортировали в Иран и Россию и не использовали в производстве "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, об этом задумались после утечки документа, в котором украинское правительство отметило, что за предыдущие три месяца было совершено 600 ударов по городам с использованием БПЛА, содержащих западные технологии.

Пять европейских компаний названы производителями обнаруженных компонентов, а таможенная информация свидетельствует, что "почти весь импорт в Иран происходит из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики".

Неназванный представитель Европейской комиссии заявил, что доказательства того, что компоненты поставляются через эти страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление, но государства-члены должны усилить контроль за их соблюдением.

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"Нужно внимательно следить за иностранными операторами, которые реэкспортируют попавшие под санкции ЕС товары без ведома экспортера из ЕС. Для этого мы обратились за поддержкой к властям третьих стран, чтобы убедиться, что товары, экспортируемые из ЕС в эти страны, не попадают в Россию", - рассказал спикер.

Он добавил, что эта инициатива показала некоторые "первые ощутимые результаты", и был составлен "приоритетный список санкционных товаров, используемых на поле боя", "к которым компании должны применять особую надлежащую осмотрительность и которые третьи страны не должны экспортировать в Россию" .

"В некоторых случаях эти дипломатические усилия могут оказаться недостаточными. Если ничто другое не сработает, то единственным остающимся вариантом является прекращение экспорта в эти третьи страны конкретных товаров, которые вызывают у нас наибольшее беспокойство, используя антиобходной инструмент ЕС. Этот инструмент позволит ЕС запретить экспорт этих товаров в страны, которые используются для обхода наших санкций, а также запретить предоставление связанных с ними услуг", - подчеркнул представитель.

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