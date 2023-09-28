ЕС может запретить продажу некоторых товаров двойного назначения в третьи страны, чтобы они не попадали в Иран и РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Как отмечается, об этом задумались после утечки документа, в котором украинское правительство отметило, что за предыдущие три месяца было совершено 600 ударов по городам с использованием БПЛА, содержащих западные технологии.
Пять европейских компаний названы производителями обнаруженных компонентов, а таможенная информация свидетельствует, что "почти весь импорт в Иран происходит из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики".
Неназванный представитель Европейской комиссии заявил, что доказательства того, что компоненты поставляются через эти страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление, но государства-члены должны усилить контроль за их соблюдением.
"Нужно внимательно следить за иностранными операторами, которые реэкспортируют попавшие под санкции ЕС товары без ведома экспортера из ЕС. Для этого мы обратились за поддержкой к властям третьих стран, чтобы убедиться, что товары, экспортируемые из ЕС в эти страны, не попадают в Россию", - рассказал спикер.
Он добавил, что эта инициатива показала некоторые "первые ощутимые результаты", и был составлен "приоритетный список санкционных товаров, используемых на поле боя", "к которым компании должны применять особую надлежащую осмотрительность и которые третьи страны не должны экспортировать в Россию" .
"В некоторых случаях эти дипломатические усилия могут оказаться недостаточными. Если ничто другое не сработает, то единственным остающимся вариантом является прекращение экспорта в эти третьи страны конкретных товаров, которые вызывают у нас наибольшее беспокойство, используя антиобходной инструмент ЕС. Этот инструмент позволит ЕС запретить экспорт этих товаров в страны, которые используются для обхода наших санкций, а также запретить предоставление связанных с ними услуг", - подчеркнул представитель.