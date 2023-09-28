Россияне били по Никополю дронами-камикадзе

Оккупанты били по Никополю на Днепропетровщине дронами-камикадзе. Повредили гражданские и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг "поздравил" Никополь с Днем города очередными ударами. После обеда ударил туда двумя дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежден инфраструктурный объект, двухэтажное здание и частный дом. Погибших и пострадавших нет.

Смотрите также: Ночью враг ударил из тяжелой артиллерии по Мировской громаде и Никополю Днепропетровской области. ФОТОрепортаж