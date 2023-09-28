"Слуга народа" Корниенко объяснил слова о тестировании президентской формы правления: Разошедшаяся цитата не моя. ВИДЕО

В сети опубликовано видео с форума "Дирижеры перемен", на котором вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сделал резонансное заявление о тестировании президентской формы правления. Сам Корниенко позже дал пояснение.

Первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко прокомментировал высказывания о переходе от парламентско-президентского к государству с более сильным президентом, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый слышит то, что хочет слышать".

Предлагаю разобраться с волной в инфопространстве относительно якобы моих слов о "тестировании перехода из парламентско-президентской в президентскую республику" во время выступления на форуме "Дирижеры перемен".

О чем я говорил в выступлении и о чем, соответственно, не говорил.

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1) О тестировании смещения нашей модели госуправления в сторону более сильного президента, что объясняется военным положением. Заметьте, о президентском государстве/республике ни слова я не сказал, поэтому цитата, разошедшаяся на известной картинке, не моя!

2) Приводил примеры Польши и Литвы (там, как известно, сильные Парламенты), а не США, как мне уже тоже приписывают (хотя, и там Парламент сильный).

3) И, наконец, говорил о вызове перед обществом после войны по определению нужной политической государственной модели с учетом будущих общественных запросов и вызовов. Возможно, оставить действующую систему (да, об этом я тоже говорил) или выбрать другую (даже чистую парламентскую) — это будет выбор Парламента или народа на референдуме.

Это все мои слова. Предлагаю дальше в дискуссиях обсуждать именно их. А также другие тезисы, звучавшие на панели об обустройстве будущего государства.

Оставлю ниже ссылку на видео с панели, а для упрощения также ниже текст ответа на первый вопрос о государственном устройстве.

"Что я думаю относительно государственного устройства, по практическим вопросам больше.

Я думаю, что мы последние 600 дней тестируем смещение нашей парламентско-президентской модели в сторону более сильного президента. Потому что всегда была дискуссия. У нас эта парламентско-президентская модель по изменениям 2005-2006 года вступивших в силу в 2006 году. Она с условно сильным президентом. Он сильный, но, например, сравнивая нашу модель с Польшей и Литвой, он слабее. Президент не назначает правительство у нас. Президент не назначает министров. Министров вообще назначает коалиция напрямую. Это довольно редкая форма. Поэтому фактически выходит министры неуправляемые премьером. Такоая очень интересная история. И управление внутри правительства происходит законными/подзаконными актами. Это достаточно большие вызовы.

То есть это вот вызов, который нам предстоит преодолеть после войны. Договориться внутри общества, как мы дальше хотим и как мы дальше будем.

Есть несколько вариантов:

- оставить как было (оно будет как и было);

- усилить президента (это изменения в Конституцию определенные, они вносятся парламентом или даже референдумом);

- ослабить президента (перейти полностью в парламентскую демократию как часть стран Евросоюза).

Это все следует понимать. Нет идеальной модели — есть страны с сильным президентом, как Франция, страны с отсутствующим президентом или с номинальным президентом. И дальше от этого уже строить нам систему.

Когда мы говорим о взаимодействии центрального и местного уровней, сильный президент может через своих назначенных префектов, как во Франции, например, или, как у нас руководители областных администраций, осуществлять надзор за действиями местного самоуправления. Тогда вопрос брусчатки через несколько лет отойдет, потому что, если самоуправление местное будет действовать не в пределах и способах определенных Конституцией и законами — оно будет получать все время от этих представителей, грубо говоря, по голове.

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Устойчива ли эта модель на будущее? (вопросы модератора).

Пока не устойчива. Потому что она определена состоянием войны и martial law, нашим военным законом. Мы его сильно дорабатывали, но он - принудительная мера. Но, как только будет возможность безопасно, чтобы она не действовала, мы вернемся в предыдущую систему.

Но будет очень много вопросов. Потому что политические системы не берутся ниоткуда. Они к моменту готовности общества к ним являются такими или иными. Это же результат определенного общественного консенсуса.

По моим ощущениям то, что я вижу по своим знакомым, по политическому классу, по элитам, по бизнесменам — наше общество немножко куда-то растет. Нам нужно будет понять куда.

Если это действительно к парламентской демократии, к усилению роли правительства, к уменьшению роли парламента, тоже нужно понять. Если мы говорим о чистой парламентской демократии, то в чистой парламентской демократии классической премьер - это фигура, а не Спикер.

Возвращаемся к вопросу: есть ли сильные страны с сильной армией, которые являются 100% парламентской демократией?" - написал Корниенко.