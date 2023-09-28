В результате обстрела оккупантами Херсона погибли трое мирных жителей

Российские оккупанты вечером 28 сентября обстреляли из артиллерии Херсон. Погибли три мирных жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"Около 18:00 российские военные в очередной раз открыли огонь, вероятно, из артиллерии по жилым кварталам Херсона. Предварительно, в результате массивного обстрела погибли три человека. Данные относительно пострадавших уточняются", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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