В результате обстрела оккупантами Херсона погибли трое мирных жителей
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Российские оккупанты вечером 28 сентября обстреляли из артиллерии Херсон. Погибли три мирных жителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"Около 18:00 российские военные в очередной раз открыли огонь, вероятно, из артиллерии по жилым кварталам Херсона. Предварительно, в результате массивного обстрела погибли три человека. Данные относительно пострадавших уточняются", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).