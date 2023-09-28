Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Цензор.НЕТ.
"Гарантия на осуществленную инвестицию и привлеченное финансирование для строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке. Страхование покрывает военные риски 10 лет", - говорится в сообщении.
Агентство по гарантированию инвестиций MIGA было создано в 1988 году. Оно является членом Группы Всемирного банка и работает для содействия прямым иностранным инвестициям в развивающиеся страны. Деятельность MIGA должна уменьшать риски ограничений на конвертацию и перевод валюты, нарушение контрактов правительствами, экспроприацию, войны и гражданские беспорядки. Одна из основных миссий агентства будет предлагать улучшение кредитных условий частным инвесторам и кредиторам.