Беларусь утверждает, что польский вертолет нарушил государственную границу. Варшава отвергает обвинения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны Белоруссии и заявление Оперативного командования польских сил.
В заявлении белорусской стороны говорится, что днем белорусские средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войска противовоздушной обороны зафиксировали "приближение воздушного судна Польши".
"Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", – говорится в сообщении.
Минобороны Беларуси добавило, что в связи с "инцидентом" поднималась дежурная авиация, а в МИДе страны готовится нота протеста в Польшу.
Оперативное командование польских вооруженных сил отмечает, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности, что подтверждают данные диспетчерских и радиолокационных станций.
"Любая информация, предоставленная СМИ, каждый раз тщательно анализируется и детально расследуется. Однако к информации, предоставляемой СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку она неоднократно была элементом провокации и дезинформировала общественность", - резюмировала польская сторона.