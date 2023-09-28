Беларусь утверждает, что польский вертолет нарушил государственную границу. Варшава отвергает обвинения

Минобороны Беларуси утверждает, что польский вертолет дважды "углубился" в ее территорию. Оперативное командование Войска Польского официально опровергло это заявление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны Белоруссии и заявление Оперативного командования польских сил.

В заявлении белорусской стороны говорится, что днем белорусские средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войска противовоздушной обороны зафиксировали "приближение воздушного судна Польши".

"Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", – говорится в сообщении.

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Минобороны Беларуси добавило, что в связи с "инцидентом" поднималась дежурная авиация, а в МИДе страны готовится нота протеста в Польшу.

Оперативное командование польских вооруженных сил отмечает, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности, что подтверждают данные диспетчерских и радиолокационных станций.

"Любая информация, предоставленная СМИ, каждый раз тщательно анализируется и детально расследуется. Однако к информации, предоставляемой СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку она неоднократно была элементом провокации и дезинформировала общественность", - резюмировала польская сторона.

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