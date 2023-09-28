Залужный обсудил с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Каволи усиление украинской ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Содержательный телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Подробно ознакомил коллегу с обстановкой на фронте и первоочередными потребностями Вооруженных сил Украины. Вопрос усиления нашей противовоздушной обороны остается приоритетным", - сообщил Залужный.

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