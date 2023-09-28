В Украине с начала полномасштабного вторжения на взрывчатке подорвались 780 человек, из них 251 погиб, - ГСЧС

С начала широкомасштабного вторжения на взрывчатке подорвались 780 человек, из них 251 погиб.

Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Дидык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От взрывоопасных предметов пострадали 780 человек, из которых 251 человек погиб, а 529 получили ранения. Среди пострадавших 77 детей, из которых 13 - погибли", - сказал он.

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Чиновник рассказал, что с начала войны подразделения ГСЧС обезвредили более 435 тыс. единиц взрывоопасных предметов. Основные усилия ГСЧС направлены на разминирование деоккупированных территорий и восстановление объектов критической инфраструктуры.

В результате агрессии РФ взрывоопасными предметами загрязнена территория Украины ориентировочной площадью 174 тыс. кв км, что составляет около 30 процентов от общей площади государства.