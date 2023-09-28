Верещук призывает гражданских россиян поскорее покинуть Крым ради собственной безопасности

Гражданским россиянам, проживающим на территории временно оккупированного Крыма, следует как можно быстрее уехать ради собственной безопасности.

Сообщение с призывом вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым. Потому что обычно все неприятное случается вдруг. Когда упадет крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?" - подчеркнула Верещук.

Она отметила, что быстро покинуть остров тысячам гражданских не удастся, ведь с перерезанными путями, когда вокруг бои, осуществить это нереально.

"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не будьте легкомысленными", - резюмировала Верещук.

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