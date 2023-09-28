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Верещук призывает гражданских россиян поскорее покинуть Крым ради собственной безопасности

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верещук
Гражданским россиянам, проживающим на территории временно оккупированного Крыма, следует как можно быстрее уехать ради собственной безопасности.

Сообщение с призывом вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым. Потому что обычно все неприятное случается вдруг. Когда упадет крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?" - подчеркнула Верещук.

Она отметила, что быстро покинуть остров тысячам гражданских не удастся, ведь с перерезанными путями, когда вокруг бои, осуществить это нереально.

"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не будьте легкомысленными", - резюмировала Верещук.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Ты бы, гнида зеленая, так беспокоилась о жителях территорий, с которых не выехали жители, послушав твое вранье накануне и в первые недели вторжения. Сотни тысяч смертей и на твоей совести.
  • Tychus Findlay
    Пригадайте як портновська шістка Смаглюк закликала жителів півночі КО сидіти вдома і не боятись рашистів і чим це все закінчилось. Немає жодних сумнівів на чиєму боці ці підкацаплені гниди.
  • Анжей b106d7a9
    Те відчуття, коли ця ******* більше турбується за кацапів, ніж за українців🤬🤬
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