Российская нефть дорожает, несмотря на ценовой потолок G7, - Bloomberg

Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на установленный потолок цен.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные от Argus Media Ltd, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В частности, нефть из западных портов страны выросла вместе с основными фьючерсами. Флагман российского сорта Urals торгуется за $85,35 за баррель в балтийском порту Приморск и $86 из черноморского порта Новороссийск.

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Представители G-7 давно заявляли, что пока не намерены пересматривать лимит, ранее установленный на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на то, что спотовые цены значительно превысили его, пишет Bloomberg.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стоимость сырой российской нефти по отношению к мировым рынкам сильно упала, порой достигая уровня в 30 долларов за баррель и даже дешевле.

Однако в последние месяцы стоимость нефти РФ растет в абсолютном и относительном выражении.

Bloomberg объясняет это тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Так, любые выгоды от "ценового потолка" уменьшаются. Дело в том, что европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с российской нефтью.

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Чтобы не попасть под санкции, европейские поставщики услуг должны получить документ с отметкой, что груз купили дешевле 60 долларов за баррель. Однако большинство из них редко имеют представление об истинной цене груза.