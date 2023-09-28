Президенты парламентских ассамблей НАТО, ПАСЕ и ОБСЕ заявили о полной поддержке Украины, - Стефанчук

Президенты всех парламентских ассамблей заявили о полной поддержке Украины во время рабочего визита главы Верховной Рады Руслана Стефанчука в Ирландию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отдельную роль мы отвели для встреч с руководителями парламентских ассамблей. С президентами ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ мы много обсуждали, поскольку на эти организации также возложены важные задачи по координации парламентов по приоритетным направлениям. Для нас очень важно, что все президенты парламентских ассамблей заявили о полной поддержке Украины", - отметил Стефанчук.

Он считает, что роль парламентов в жизни обществ на сегодняшний день - крайне значительная, а потому "их активность в пределах их государства может стать решающей для поддержки Украины, а значит - для одержания нашей общей победы". Учитывая это, он также провел встречу со спикером Кнессета, в рамках которой обсуждали вопрос о том, что этот орган "должен побуждать и общество, и власть Израиля к более активной поддержке Украины".

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