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Президенты парламентских ассамблей НАТО, ПАСЕ и ОБСЕ заявили о полной поддержке Украины, - Стефанчук

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стефанчук
Президенты всех парламентских ассамблей заявили о полной поддержке Украины во время рабочего визита главы Верховной Рады Руслана Стефанчука в Ирландию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отдельную роль мы отвели для встреч с руководителями парламентских ассамблей. С президентами ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ мы много обсуждали, поскольку на эти организации также возложены важные задачи по координации парламентов по приоритетным направлениям. Для нас очень важно, что все президенты парламентских ассамблей заявили о полной поддержке Украины", - отметил Стефанчук.

Он считает, что роль парламентов в жизни обществ на сегодняшний день - крайне значительная, а потому "их активность в пределах их государства может стать решающей для поддержки Украины, а значит - для одержания нашей общей победы". Учитывая это, он также провел встречу со спикером Кнессета, в рамках которой обсуждали вопрос о том, что этот орган "должен побуждать и общество, и власть Израиля к более активной поддержке Украины".

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    У них ХВАТИЛО голосів за Україну, а в стефанчука, не хватає голосів у ВРУ, виперти з України агентів *****, як у рясах гундєєва з КДБ, так і у ВРУ опозажопників-зрадників!!!
    То,хто сидить у ВРУ !? Запроданці *****, чи народні депутати України, що ПРИСЯГАЛИ Україні, а не її ЗРАДЖУВАЛИ!
  • Вженепю Бонема
    Він мені нагадує попа
  • игорь пупкин f37273bc
    забыл сказать что это не ваша заслуга свинорылый!!!вы ******** для этого ничего не делаете,жаль только дорого вы нам стоите!!!
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