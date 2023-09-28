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Блинкен объяснил, что означает "устойчивый и справедливый мир" для Украины: "Территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины"

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Глава Госдепа Энтони Блинкен пояснил, что имеют в виду США и другие цивилизованные страны, когда заявляют о необходимости достичь в Украине устойчивого и справедливого мира, а также, как это согласуется с взглядами украинцев.

Об этом госсекретарь США рассказал во время мероприятия в The Atlantic в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это предполагает две вещи. Справедливый – в том смысле, что он будет отражать основательные принципы, лежащие в основе Устава ООН – территориальную целостность, суверенитет, независимость Украины", - сказал глава Госдепа.

Устойчивый мир, по его словам, означает, что по достижении мира в Украине необходимо создать условия, которые не позволят агрессии повториться через год, два или пять лет. В то же время, он подчеркнул, что украинцы сами должны принимать фундаментальные решения, каким они хотят видеть свое будущее.

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Ведущий спросил Блинкена, имеют ли разногласия США и Украина в этих подходах, ведь украинцы подчеркивают, что будущий мир должен обеспечивать возвращение 100% оккупированных территорий, чего будет трудно достичь.

"Мы были и будем оставаться тесно объединенными. И то, о чем президент (Байден. – Ред.) неоднократно говорил, что это – принципиальное решение, которое должны принимать украинцы", - ответил Блинкен.

Он отметил, что принцип "ничего об Украине без Украины" остается ориентиром Соединенных Штатов. Глава Госдепа также добавил, что усилия по этому вопросу прилагают не только США, но и десятки других стран.

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Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    "Територіальна цілісність, суверенітет і незалежність України"

    дякуємо за принциповість та підтримку, Тоні !
  • Pan Kotskyi
    "Водночас він підкреслив, що українці самі мають приймати фундаментальні рішення, яким вони хочуть бачити своє майбутнє." Джерело:
    Перекладаємо з політично - дипломатичної:
    "Водночас він підкреслив, що українці самі мають приймати рішення віддати окуповані на тепер території в обмін на "вєчьний мір і нєрушимость граніц "на рік, два або п'ять років".
  • Имярек
    Перемога настає не тоді, коли висихають чорнила на мирній угоді, а коли переможець робить висновки з власного досвіду.
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