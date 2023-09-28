Удары по Черноморскому флоту РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин

Начальник Штаба обороны Великобритании, находящийся с визитом в Киеве, адмирал Тони Радакин заявил, что удары по Черноморскому флоту РФ являются примером того, как Украина удерживает инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы обсудили новые обязательства по военной помощи, которые были взяты в Рамштайне на прошлой неделе, которые помогут укрепить устойчивость Украины в течение зимы и после нее. Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал. Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу", – сказал Радакин.

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