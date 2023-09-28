Технологическая революция, происходящая во время конфликта в Украине, изменяет природу современной войны, - The Wall Street Journal

Как пишет The Wall Street Journal, технологическая революция, вызванная войной в Украине, ставит под вопрос целесообразность некоторых базовых концепций американской военной доктрины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С появлением в воздухе вдоль линии фронта тысяч украинских и российских беспилотников изменилась сама природа конфликтов. Новые интегрированные системы управления сделали наведение на цель практически мгновенным.

Это подвергает сомнению осуществимость некоторых базовых концепций американской военной доктрины. Общевоенные маневры и атаки типа иракских в 2003 году теперь могут оказаться невозможными в принципе, потому что беспилотники стали очень эффективными. Один FPV-дрон (с видом от первого лица) стоит в разы дешевле одного 155-мм артиллерийского снаряда, не говоря уже о танках стоимостью в миллионы долларов.

Война показала, что современная западная военная подготовка и оборудование формировались десятилетиями антиповстанческих операций против гораздо более слабых противников в таких странах, как Ирак и Афганистан. Это привело к тому, что основное внимание уделяется дорогостоящим и сложным системам вооружений, которые не смогут долго продержаться в полномасштабном конфликте с сопоставимым противником.

Читайте также: ЕС может запретить продажу некоторых товаров двойного назначения в третьи страны, чтобы они не попадали в Иран и РФ

Когда речь идет о танках, то выяснилось, что танковые сражения стали редкостью, а значит, относительная сложность танка уже не столь важна. По данным украинских официальных лиц, менее 5% танков, уничтоженных с начала войны, были подбиты другими танками, остальные пострадали от мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников.

Еще один из уроков, что количество – это качество само по себе. Важен общий объем средств.