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Технологическая революция, происходящая во время конфликта в Украине, изменяет природу современной войны, - The Wall Street Journal

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дрон
Как пишет The Wall Street Journal, технологическая революция, вызванная войной в Украине, ставит под вопрос целесообразность некоторых базовых концепций американской военной доктрины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С появлением в воздухе вдоль линии фронта тысяч украинских и российских беспилотников изменилась сама природа конфликтов. Новые интегрированные системы управления сделали наведение на цель практически мгновенным.

Это подвергает сомнению осуществимость некоторых базовых концепций американской военной доктрины. Общевоенные маневры и атаки типа иракских в 2003 году теперь могут оказаться невозможными в принципе, потому что беспилотники стали очень эффективными. Один FPV-дрон (с видом от первого лица) стоит в разы дешевле одного 155-мм артиллерийского снаряда, не говоря уже о танках стоимостью в миллионы долларов.

Война показала, что современная западная военная подготовка и оборудование формировались десятилетиями антиповстанческих операций против гораздо более слабых противников в таких странах, как Ирак и Афганистан. Это привело к тому, что основное внимание уделяется дорогостоящим и сложным системам вооружений, которые не смогут долго продержаться в полномасштабном конфликте с сопоставимым противником.

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Когда речь идет о танках, то выяснилось, что танковые сражения стали редкостью, а значит, относительная сложность танка уже не столь важна. По данным украинских официальных лиц, менее 5% танков, уничтоженных с начала войны, были подбиты другими танками, остальные пострадали от мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников.

Еще один из уроков, что количество – это качество само по себе. Важен общий объем средств.

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Топ комментарии

  • Nik Home 379c842c
    шо за довбень заголовки пише? коли вже Бутусов порозганяє цих прищавих?

    "Технологічна революція, що відбувається під час конфлікту в Україні,..."

    напиши ще "громадянська війна в Украіні з ДНРи ЛНРи"
    пипецьпля
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Ну вот, SwitchBlade попробовали, и как я понял, не прижились. Потому что глушатся наравне с мавиками, которые на порядки дешевле, а заряд могут нести не меньший. Опять таки, пусть меня поправят, но у SwitchBlade было преимущество в радиусе действия. Но он в условиях плотного фронта и активной РЭБ не пригодился.

    И всё, видимо, по той же причине, что озвучена для танков - SwitchBlade был заточен под задачи другой войны: долго искать мелкие скопления партизан/боевиков с калашами и РПГ, а не воевать против фронта, насыщенного оружием второй половины ХХ века.
  • Nik Home 379c842c
    У статті The Wall Street Journal від 20 липня 2022 року про війну в Україні сказано так:
    The war in Ukraine is reshaping the nature of warfare, raising questions about the viability of some basic tenets of American military doctrine.
    Дослівний переклад цього речення:
    Війна в Україні переформовує природу війни, піднімаючи питання про життєздатність деяких базових принципів американської військової доктрини.
    Отже, в The Wall Street Journal кажуть, що війна в Україні викликає революційні зміни в природі війни, які підривають основи американської військової доктрини.
    Ось ще один варіант перекладу:
    Війна в Україні ставить під сумнів доцільність деяких базових принципів американської військової доктрини, оскільки вона змінює характер війни.
    Цей варіант перекладу більш близький до українського речення, оскільки в ньому використовується слово "сумнів", а не "життєвоздатність".
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